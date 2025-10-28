Rapì una neonata a Cosenza: il gup dispone la perizia psichiatrica su Rosa Vespa

Il gup del tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha nominato i periti incaricati di redigere la perizia psichiatrica su Rosa Vespa, la 51enne che la sera del 21 gennaio scorso rapì una neonata di appena un giorno da una clinica privata di Cosenza.

I periti nominati sono Michele Di Nunzio (psichiatra, psicoterapeuta, specialista in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense), Gabriella Bolzoni (psicologa e criminologa) e Roberta Costantini (psicoterapeuta e psicologa giuridica).

I legali della famiglia della neonata hanno chiesto di estendere il quesito peritale anche alla valutazione delle condotte tenute dall’unica imputata prima e dopo il rapimento, richiesta che è stata accolta dal gup.

La perizia psichiatrica su Rosa Vespa

Le operazioni peritali si svolgono nell’abitazione dell’imputata, che attualmente si trova agli arresti domiciliari. La nomina del gup è arrivata nell’ambito del giudizio abbreviato condizionato proprio alla perizia psichiatrica cui si è sottoposta la donna.

L’obiettivo dell’accertamento è stabilire se, al momento del rapimento, Rosa Vespa fosse capace di intendere e di volere, elemento determinante ai fini del procedimento penale in corso.

Fonte: Ansa Calabria