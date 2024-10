Cosenza-Reggina, aperta la prevendita: tutte le info sui biglietti

Si comunicano che punti vendita Bookingshow abilitati alla distribuzione dei tagliandi relativi al “Settore Ospiti” per la gara di Campionato Cosenza‐Reggina, in programma lunedì 19 Febbraio 2018, calcio d’inizio ore 20.45 sono i seguenti in provincia di Reggina:

– Tabaccheria Scappatura Natale , Diramazione Rausei Via Cardinale Portanova 118 ‐ Reggio Calabria

– Rivendita n.39 di Bagnato Domenica , Via Stadio a Monte 25 ‐ Reggio Calabria

– Sisal Matchpoint Catona , Via Nazionale Bolano 177/A ‐ Reggio Calabria

e saranno acquistabili dai soli residenti della provincia di Reggio Calabria in possesso della tessera del tifoso della Reggina 1914 nel rispetto delle direttive del Ministero dell’Interno e secondo le linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive oppure online attraverso il sito www.bookingshow.it. Al momento dell’accesso allo stadio la Tessera del Tifoso dovrà essere esibita, unitamente al biglietto e al documento di riconoscimento. Non sarà attiva per l’evento l’iniziativa “Porta un amico allo stadio”.

La prevendita avrà termine: DOMENICA 18/02/2018, alle ore 19:00. Costo del biglietto Settore Ospiti €. 10,00 incluso eventuale diritto prevendita.