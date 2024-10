Cosenza-Reggina: Inzaghi ha annunciato cinque cambi. A chi tocca?

Un grande sospiro di sollievo. La Reggina interrompe la striscia di risultati negativi e torna a vincere, forse nella giornata più importante. Prosegue il trend a percorso inverso rispetto al girone di andata dove due erano state le sconfitte fino alla settima, esattamente corrispondenti alle uniche vittorie degli amaranto in questo ritorno (Ternana e Modena). Adesso si spera che questa contrapposizione di risultati subisca per ovvi motivi uno stop, non fosse altro perché al Granillo contro il Cosenza, gli amaranto riuscirono a conquistare facilmente i tre punti, quelli che si cercano anche al S. Vito per riprendere in maniera definitiva il cammino. La vittoria con il Modena non rappresenta semplicemente la conquista di punti pesanti, ma un possibile momento di svolta dopo un periodo nero in cui tutto è andato per il verso sbagliato. La famosa scintilla a cui hanno fatto riferimento Menez, Di Chiara ed Inzaghi nelle recenti interviste. Ma non c’è il tempo per godersi il ritorno al successo perchè subito il pensiero è rivolto al turno infrasettimanale. Come detto la Reggina dovrà rendere visita al Cosenza nel momento più buio per i rossoblu, reduci da una pesantissima sconfitta sul campo del Como, ancora ultimo in classifica e con la certezza di non poter contare più sull’ultimo arrivato Zarate per il grave infortunio al ginocchio insieme allo stop di Praszelik. Sul fronte amaranto mister Inzaghi ritroverà in mezzo al campo Fabbian dopo la squalifica ed ha già annunciato almeno cinque cambi in formazione. Oltre al ritorno del cannoniere amaranto, potrebbe giocare sin dall’inizio l’attaccante Gori, poi Canotto e Cicerelli, mentre in difesa si attendono notizie riguardo i recuperi di Camporese e Gagliolo con quest’ultimo quasi certamente a disposizione. Potrebbe riposare anche Di Chiara a vantaggio di Liotti che sarà tra l’altro un ex della partita.