Cosenza, Occhiuzzi: ‘Rispetto per la Reggina. Peccato non ci siano i tifosi’

Mancano poche ore ormai all’atteso derby tra il Cosenza e la Reggina. Partita importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti per tirarsi fuori dalla zona pericolo. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei silani Occhiuzzi, dichiarazioni riprese da tuttoB:

“Ci sarà una temperatura polare? I derby sono caldi e quando entri in campo sei su di giri. Dispiace non avere i tifosi al nostro fianco, e dispiace anche non avere quelli avversari, perché il derby di Calabria , che ho fatto da giocatore e tecnico in seconda, è molto affascinante: il pubblico sarebbe stata la ciliegina sulla torta, lotteremo per i nostri tifosi”.

“La B è un campionato difficile, ci sono insidie per tutte, e noi dobbiamo guardare in casa nostra, a cosa siamo noi e al nostro percorso: sapevamo che sarebbe stato tosto, ma stiamo cercando di affrontarlo con serenità, soprattutto da parte mia. Io ho questo compito, trasmettere serenità alla squadra, alla proprietà e alla gente, per arrivare poi a quello che è il nostro obiettivo. Chiaramente vincere aiuta, ma non farlo in casa pesa più a me che ai ragazzi, che sanno soffrire e giocare con entusiasmo, la voglia di fare la gara c’è sempre: dobbiamo prestare più attenzione ad alcune cose, come a esempio le palle inattive, ma lavoriamo su questo, allarmismi non ce ne sono. Rispettiamo la Reggina, ma sappiamo le nostre armi. Gli episodi? Fanno la differenza, come i dettagli, sui quali lavoriamo. L’attenzione deve essere tanta, come in ogni gara va tenuta alta”.