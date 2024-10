Cosenza-Reggina: la probabile formazione amaranto

Pescara, Entella ed Ascoli tutte battute, ma quelle più vicine alla Reggina come Reggiana e Brescia, sono riuscite ad ottenere vittorie pesantissime. Le rondinelle, in virtù dei tre punti conquistati con il Chievo, hanno addirittura superato gli amaranto in classifica. Per questo diventa di fondamentale importanza uscire dal S. Vito-Marulla imbattuti, insieme alla necessità di tenere il Cosenza a distanza. Mister Baroni non ha recuperato nessuno dei tre infortunati ed è assai probabile che, ad eccezione di Menez e l’inserimento di Crimi, confermi l’undici della scorsa gara.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez, Montalto. All. Baroni