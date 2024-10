Cosenza-Reggina: numeri e statistiche che presentano il derby

Ancora un posticipo per la Reggina. In programma stasera il derby contro il Cosenza. La Reggina vuole tentare l’acuto per togliersi definitivamente dalla zona calda ed iniziare a pensare a qualcosina in più della salvezza, Cosenza che cerca una vittoria che darebbe la possibilità di agganciare in classifica proprio gli amaranto.

Punti in classifica, tiri e percorso delle ultime 5 giornate

La Reggina staziona a 25 punti in classifica, ottenuti grazie a 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Il Cosenza che è staccato di soli tre punti, ne ha totalizzati 22 tramite 3 vittorie, 13 pareggi (nessuno ne ha fatti di più in Serie B) e 6 sconfitte.

Nelle ultime 5 partite la Reggina ha totalizzato 2 vittorie (le ultime due partite disputate) 2 pareggi e 1 sconfitta. Sono 3 (le ultime in ordine di tempo) le partite consecutive in cui non subisce reti. Il Cosenza nelle ultime 5 gare ha vinto 1 sola volta ed ha pareggiato 4 volte.

La Reggina sviluppa qualche manovra offensiva in più dei silani, 29.3 contro 28.2, però rossoblù che concludono più azioni offensive degli amaranto, 22% sulle azioni totali contro 20.9% Reggina. Anche nel gioco di rimessa, il Cosenza conclude più della Reggina, difatti arriva al tiro nel 41.9% dei contropiedi che tenta (2.8 a partita), mentre la Reggina conclude il 36.3% di ciò che sviluppa in transizione positiva (2 ogni 90 minuti).

Per ciò che concerne i tiri, il Cosenza ne tenta di più (11.4) della Reggina (10.8), ma gli uomini di Baroni inquadrano di più la porta (38%) rispetto ai calciatori dell’emergente Occhiuzzi (32.1%). Nella Reggina è Montalto colui che va più volte al tiro nei 90 minuti. Il neoacquisto prova la conclusione 3.6 volte a partita, Bellomo 2.6 ed Edera 2.5. I più precisi, Crisetig che manda in porta il 53.3% dei tiri che tenta, Folorunsho il 45.4% e Bellomo il 43.3%.

Differenza reti, falli commessi e presenze

La Reggina nelle ultime 3 partite, non subendo gol ha portato la differenza reti da -9 a -6, portando a 20 le reti realizzate (0.9 a partita e 17° nella classifica dei gol realizzati) e lasciando a 26 quelle subite (1.1 a partita e 10° posto nella classifica delle migliori difese). Il Cosenza ha una differenza reti di -2. Ha realizzato 17 gol (0.7 a partita e peggior attacco della Serie B) e subito 19 reti (0.8 a partita e 3° miglior difesa della serie cadetta)

Reggina 17.8 falli a partita con 3 ammonizioni, Cosenza 14.3 falli e 2.9 cartellini gialli ogni 90 minuti.

Nelle file della Reggina, Di Chiara, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 21, mentre nel Cosenza sono Legittimo, 22 volte in campo, seguito da Idda e Falcone con 21. Crisetig con 1653 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Cionek con 1594 minuti e Loiacono con 1567 minuti. Legittimo nel Cosenza è il calciatore con il minutaggio più alto, 2045 minuti per lui, seguono Falcone con 2010 minuti e Idda con 1922 minuti.

I marcatori di Reggina e Cosenza. Le ammonizioni

Liotti con 5 gol e Folorunsho con 3, sono i calciatori della Reggina più produttivi in termini di gol, con Montalto che incalza a quota 2 (media di 1 gol a partita nelle ultime due uscite). Carretta e Gliozzi con 3 reti e Tremolada, Bahlouli e Tiritiello con 2 gol, i cannonieri del Cosenza.

I calciatori più sanzionati nelle 2 squadre sono Di Chiara con 7 ammonizioni, Bellomo e Crisetig (con 6 gialli) per la Reggina e Sciaudone, Petrucci e Tiritiello con 6 cartellini gialli per il Cosenza.