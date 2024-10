Cosenza-Reggina: settore ospiti sold out. Sono risultati pochi i biglietti a disposizione

La Reggina deve affrontare il Modena al Granillo, con la speranza di riuscire ad interrompere la striscia di risultati negativi. Sono quattro le sconfitte consecutive, cinque nelle ultime sei gare, nonostante questo la classifica continua a rimanere interessante. Ed in chiusura di mese, la serie B scenderà nuovamente in campo per il turno infrasettimanale con gli amaranto che giocheranno in trasferta sul campo del Cosenza. Da qualche giorno era stato comunicato che per i tifosi della Reggina residenti a Reggio Calabria, l’unico settore per acquistare il biglietto era quello degli ospiti e così con i 500 tagliandi a disposizione, nel giro di pochissimo tempo dall’apertura della prevendita, è bastata qualche ora per polverizzarli. In tanti già organizzati anche con i pullman non avranno la possibilità di assistere alla partita.

