Reggina, Saladini incontra la stampa e assicura: ‘Inzaghi e Taibi mai in discussione’

Reggina, il patron Felice Saladini ha voluto incontrare la stampa in un locale del centro città per fare il punto della situazione, con particolare riferimento alla posizione salda di Inzaghi e Taibi e la vicenda pagamenti e scadenze federali

“Inzaghi e Taibi mai in discussione. Sono la colonna portante di questa Reggina. il nostro tecnico è bravissimo a gestire i momenti esaltanti ma anche quelli difficili. Ho sentito cose che non mi sono piaciute, ripeto Taibi e Inzaghi non sono mai in discussione. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che mostra grande impegno nei momenti belli e brutti, e sa gestire entrambe le fasi.

Nel calcio si vince e si perde, ma l’importante è avere chiari gli obiettivi e i valori di una società. Costruire infrastrutture, come lo stadio, è importante per pianificare il futuro e per il restyling dello stadio abbiamo interlocuzioni in corso cosi da permettere al club di essere ancora più sostenibile”.