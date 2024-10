Cosenza-Reggina: ai tifosi amaranto serve la tessera del tifoso. Come sottoscriverla

“Reggina 1914 comunica che mercoledì 3 e giovedì 4 novembre sarà possibile sottoscrivere la tessera del tifoso presso l’ingresso del centro sportivo Sant’Agata dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Si raccomanda di presentarsi muniti di fotocopia di documento di riconoscimento e dichiarazione di residenza. Il costo della tessera è di €10”.

Inizierà nella giornata di oggi, mercoledì 3 novembre, la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del San Vito-Marulla in occasione di Cosenza-Reggina, in programma venerdì 5 novembre e valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie BKT.

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19:00 di giovedì 4 novembre, sia attraverso il circuito online Vivaticket che presso i punti vendita sul territorio.

I tagliandi saranno acquistabili dai soli residenti della provincia di Reggio Calabria in possesso della Fidelity Card della Reggina 1914 nel rispetto delle direttive del Ministero dell’Interno, delle linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e della determina GOS della Questura di Cosenza.

I punti vendita Vivaticket abilitati alla distribuzione dei tagliandi, sono rintracciabili attraverso il sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercap.

Di seguito, uno dei punti vendita autorizzati a Reggio Calabria:

BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-

Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il prezzo del biglietto è di 12 euro, esclusi diritti di prevendita.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Valido documento d’identità

3) Green Pass

4) Mascherina FFP2 o chirurgica

L’accesso a questo evento, ai cittadini di età superiore ai 12 anni, è consentito solo se possessori di Green Pass (QR code ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – valido per 48 ore). Chi non ne è in possesso non potrà accedere al luogo dell’evento anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea.

Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass attraverso l’app “verifica C19”.

Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza