Cosenza-Reggina: settore ospiti gremito, mentre gli ultras rossoblu saranno assenti

“La protesta contro il proprietario del Cosenza calcio non conosce soste. Anche a Como sono partiti i cori di scherno con lo stesso che dopo il gol del 5-1 ha mestamente abbandonato il Sinigaglia. E si prosegue a oltranza: nessuna tregua, nemmeno nel momento più difficile della stagione e in una delle partite più attese del campionato. Infatti anche martedì sera, ore 20.30, in occasione del derby con la Reggina i settori occupati dagli ultras della Curva Sud Bergamini e della Curva Nord Catena rimarranno vuoti. Per la quinta partita consecutiva i tifosi diserteranno i gradoni del Marulla“. Lo scrivono i colleghi di tifocosenza.it.

Gremito invece il settore ospiti con i 500 biglietti messi a disposizione dei tifosi amaranto polverizzati in meno di un’ora e sarebbe stata la stessa cosa anche se i tagliandi fossero stati 1000. Si ricorda che i residenti a Reggio Calabria non potrannno acquistare biglietti in altri settori.