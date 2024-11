Costa Crociere approda a Reggio Calabria. Da oggi 27 scali in città con 40.850 passeggieri.

di Vincenzo Comi – Per la prima volta una nave di Costa Crociere approda al porto di Reggio.Si chiama “Neo Romantica” e ha toccato la costa calabrese alle 13:30 di questo pomeriggio. In tutto saranno 27 le navi del gruppo Costa che arriveranno a Reggio sino al 2016. L’accordo – si legge in una nota dell’ufficio stampa della Giunta – era stato presentato lo scorso mese di marzo a palazzo Campanella dal Presidente Giuseppe Scopelliti e dal Direttore commerciale e marketing per l’Italia di Costa Crociere Carlo Schiavon. Nel programma “Destinazione Calabria” la Costa ha previsto arrivi anche nei porti di Crotone e Corigliano. Ad incontrare i media, all’arrivo della “Neo Romantica”, erano presenti gli assessori Demetrio Arena e Nazzareno Salerno, il senatore Antonio Caridi, il consigliere regionale Tilde Minasi, Michele Marcianò consigliere provinciale, la dirigente regionale Consolata Loddo.Oltre Reggio, anche Savona e Civitavecchia sono i porti d’imbarco previsti dal programma “Mediterraneo Antico“, che tocca anche località della Grecia, Turchia, Malta e Francia. Per quanto riguarda il 2014, oltre lo scalo odierno, la “Neo Romantica” sarà presente a Reggio anche il prossimo 30 settembre, 11 e 22 ottobre, 2, 13 e 24 novembre. Il programma prevede inoltre l’arrivo della “Neo Riviera” il 19 novembre, della “Neo Classica” il 29 novembre e la “Celebration” il 3, 17 e 31 dicembre.Non si era mai vista infatti una nave così imponente all’interno delle mura portuali della città dello Stretto. Così come non si erano mai viste tante guide turistiche accompagnare gruppi e comitive nella visita della città.Il programma di tappe turistiche in Calabria si arricchisce di una nuova imbarcazione, la Costa Celebration con 1.300 passeggeri (più 800 dell’equipaggio), acquisita dalla Ibero Cruceros (compagnia spagnola del gruppo Carnival) che farà crociere di 14 giorni con partenza da Barcellona.“E’ un modo per far ripartire la città.” Esordisce così Giuseppe Scopelliti alla conferenza stampa di presentazione tenutasi nel primo pomeriggio di ieri nella zona portuale proprio durante l’approdo della Costa NeoRomantica.“La tappa di Reggio Calabria si troverà nei cataloghi della Costa Crociere. Questo significa che fino a febbraio del 2016 arriveranno 27 navi della compagnia – spiega Scopelliti – Si sta inoltre lavorando con le altre compagnie per far arrivare a Reggio Calabria altre navi e quindi altri numerosi potenziali turisti. E’ il frutto di ciò che abbiamo seminato in questi anni. Tra la compagnia low cost aerea Vueling e Costa crociere la città avvertirà un immediato riscontro economico. Questo è il vero sogno dei reggini e non le navi ed i barconi che ci manda il Governo Renzi. Reggio Calabria non è in grado di accogliere con le situazioni di difficoltà che già vive ulteriori immigrati.”Sono previste lunghe soste in porto durante lo scalo reggino di oltre sette ore che permetteranno la scoperta di luoghi, storia e tradizioni e grande attenzione alle proposte gastronomiche locali.“Oggi vediamo il porto per come l’abbiamo sempre immaginato ovvero un porto turistico che possa essere finalmente motore trainante per l’intera città – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive Demetrio Arena – Adesso dobbiamo riaprire il Museo della Magna Grecia perché quella struttura sarà in grado di offrire ai tanti turisti, oltre all’elemento naturale della via marina, quello dei beni culturali. La Giunta Scopelliti ha fatto un lavoro, partito nel 2010, di programmazione dando dimostrazione di efficienza. Lasciamo ai cittadini ogni considerazione su quello che avrebbe potuto ancora essere l’operato di Scopelliti se avessero consentito ancora di lavorare.”Presente all’incontro con la stampa, oltre all’assessore Antonio Caridi, anche Antonio Tedesco di Costa Crociere.“Abbiamo creato la tensostruttura per accogliere gli ospiti della nave perché il porto di Reggio non è ancora pronto al 100%. Gli imprenditori come me devono credere a questo mercato per il Sud e per l’intera Calabria. Un’operazione che porterà 40.850 persone con 27 scali che però nei prossimi anni può triplicarsi. Quando lavorano 15 autobus di Reggio Calabria vuol dire che si muove l’economia di una città. Avete uno spettacolo unico al mondo e cercheremo di far vedere ai turisti il meglio che avete. La città però deve conoscere le date dell'arrivo delle navi altrimenti il lavoro viene svolto a metà."Complessivamente avremo queste tappe delle navi di Costa Crociere in Calabria:Reggio 27 Crotone 5 Corigliano 4Il calendario di Reggio Calabria è ora dunque il seguente: ShippaxDate of callCOSTA neoROMANTICA160019/09/2014 venCOSTA neoROMANTICA160030/09/2014 marCOSTA neoROMANTICA160011/10/2014 sabCOSTA neoROMANTICA160022/10/2014 merCOSTA neoROMANTICA160002/11/2014 domCOSTA neoROMANTICA160013/11/2014 gioCOSTA neoRIVIERA125019/11/2014 merCOSTA neoROMANTICA160024/11/2014 lunCOSTA neoCLASSICA130029/11/2014 sabCOSTA CELEBRATION150003/12/2014 merCOSTA CELEBRATION150017/12/2014 merCOSTA CELEBRATION150031/12/2014 merCOSTA CELEBRATION150014/01/2015 merCOSTA CELEBRATION150028/01/2015 merCOSTA CELEBRATION150011/02/2015 merCOSTA CELEBRATION150025/02/2015 merCOSTA CELEBRATION150011/03/2015 merCOSTA CELEBRATION150015/04/2015 merCOSTA neoROMANTICA160020/11/2015 venCOSTA CELEBRATION150002/12/2015 merCOSTA CELEBRATION150016/12/2015 merCOSTA CELEBRATION150030/12/2015 merCOSTA CELEBRATION150013/01/2016 merCOSTA CELEBRATION150027/01/2016 merCOSTA CELEBRATION150010/02/2016 merCOSTA CELEBRATION150024/02/2016 merCOSTA CELEBRATION150009/03/2016 merTotale 40.850 passeggeri in transito.12 scali 2014 (18.250 passeggeri)10 scali 2015 (15.100 passeggeri)5 scali 2016 (7.500 passeggeri)