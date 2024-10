Count-down Tonno Callipo-Modena: la visita di Mengozzi e Skrimov in due scuole di Reggio

Una bella accoglienza e tantissimo entusiasmo hanno caratterizzato la nuova settimana della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che si chiuderà domenica 25 novembre, ore 18:00, con l’attesissima partita con l’Azimut Leo Shoes Modena che si disputerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Settimana che si è aperta con la visita della Tonno Callipo presso due importanti plessi scolastici della Città Metropolitana. Sono stati Stefano Mengozzi e Todor Skrimov, accompagnati da Domenico Panuccio (presidente Fipav RC) ed Eugenio Mercuri (editore Volley Channel, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo), a trascorrere una mattinata di festa insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V.Da Feltre” e del Liceo Scientifico “Volta” di Reggio Calabria.

Entusiasmo contagioso, ragazzini catturati dalla novità di poter dialogare da vicino con i campioni della pallavolo, tantissimi autografi, selfie. Insomma, un lunedì mattina diverso anche per i nostri atleti che hanno toccato con mano la voglia di pallavolo che c’è a Reggio Calabria e la grande attesa che c’è in città in vista dell’evento di domenica 25 novembre.

Tante le domande, in entrambi gli istituti scolastici, alle quali hanno risposto con piacere Mengozzi e Skrimov. Grande apprezzamento ed elogio è poi arrivato anche dalle due dirigenti d’Istituto: Rina Pasqualina Manganaro (ex giocatrice di pallavolo) per l’Istituto Comprensivo “Carducci-V.Da Feltre) ed Angela Maria Palazzolo per il Liceo Scientifico “Volta”. Ad accogliere questa mattina la delegazione composta da Mengozzi, Skrimov, Panuccio e Mercuri, è stata, nell’Istituto “Carducci-V. Da Feltre, la docente di scienze motorie Katia Romeo. Insomma, l’inizio di settimana migliore per i colori giallorossi e count-down partito per un evento storico: Tonno Callipo Calabria-Modena Volley al PalaCalafiore di Reggio Calabria, domenica 25 novembre.

Katia Romeo (docente Istituto “Carducci-V. Da Feltre”): “Noi ringraziamo la Tonno Callipo di averci offerto questa possibilità di essere ospiti presso il nostro Istituto che crede molto nella valenza dello sport e della pallavolo. Siamo tutti tifosi della Tonno Callipo e speriamo che la vostra venuta qui a Reggio possa aver solleticato nella mente dei bambini, insieme alle loro famiglie, la partecipazione all’evento di domenica. Abbiamo grande rispetto per Callipo e senso di appartenenza per questa squadra”.

Angela Maria Palazzolo (Dirigente scolastico Liceo Scientifico “Volta”): “Siamo felicissimi di aver avuto oggi testimonial gli atleti della Callipo per questo evento che interessa particolarmente il nostro territorio. Siamo emozionati nel contribuire a socializzare quest’evento di eccezione grazie alla Fipav RC e alla Tonno Callipo in un territorio che ha bisogno di questi valori sportivi. Saremo tutti presenti a questo spettacolo di grandissima qualità”.