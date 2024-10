Countdown per Reggio Live Fest, Paris: “Una proposta musicale di livello europeo”

Lo dichiara il consigliere delegato ai grandi eventi Nicola Paris nell’estendere il suo invito ai reggini al primo dei concerti gratuiti che concluderanno il mese di luglio dell’estate reggina 2019.

“Si tratta del primo dei concerti di luglio del Reggio Live Fest 2019, che vedrà il palcoscenico del l’Arena dello Stretto offrirsi alla città con una offerta musicale di alto livello che proseguirà il 21 luglio con Alessandro Quarta e il 27 luglio, con lo spettacolo The Beatles Revolution – The Musical, in tournee in tutta Europa in occasione delle celebrazioni internazionali del 50° Anniversario dei Beatles”.