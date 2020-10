Covid in Calabria, Billari (Dp) chiede la stabilizzazione del personale assunto per l’emergenza

“Stabilizzare a tempo indeterminato tutto il personale reclutato per l'emergenza Covid”.

La richiesta viene dal Consigliere regionale Antonio Billari che si dice al fianco dei lavoratori per il riconoscimento dei loro diritti fondamentali.

“In Calabria, in questi ultimi giorni, il numero dei positivi cresce più velocemente rispetto alla capacità di fare tamponi, mentre il sistema di contact trading è completamente saltato. Difronte a tutto ciò, e dopo 7 mesi persi in inutili discussioni, nel non impiego dei fondi destinati ad affrontare il Covid, senza neppure completare il piano operativo per l'emergenza, ci troviamo nel paradosso che tutto il personale reclutato per affrontare la pandemia, rischia di essere licenziato perché assunto a tempo determinato e con contratti non prorogabili”.