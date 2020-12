Odissea Calabria, Spirlì: 'Stiamo dando lezioni a chi ci voleva sofferenti'

L'odissea vissuta dalla Calabria, non solo nel 2020, ma in particolar modo negli ultimi mesi, non può passare inosservata. Lo sforzo ed i sacrifici dei calabresi, spesso avvolti dal pregiudizio e da stereotipi che contribuiscono ad alimentare le maldicenze, non può essere minimizzato.

La pensa così anche il Presidente facente funzioni che, ai giornalisti di Catanzaro presenti alla conferenza stampa in Cittadella, ha spiegato:

"In questi mesi di emergenza pandemica, come Calabria, abbiamo dimostrato che l'unica classificazione che si può fare delle Regioni è solo quella alfabetica. Non siamo né peggiori, né migliori degli altri".

"Stiamo dando lezioni a chi ci voleva sofferenti"

"Quello che non ho sopportato in questo periodo - ha aggiunto Spirlì - è stato quel catastrofismo dei media, soprattutto nazionali ma non solo, sulla tenuta della Calabria. La nostra regione ha invece dimostrato una capacità, una potenza di contrasto al virus come poche altre realtà. Adesso, mi auguro che i calabresi, che sono stati eccellenti nei loro comportamenti, continuino ad esserlo ancora di più e non si abbandonino all'ansia e, soprattutto, alla disperazione. È necessario, infatti, che in queste feste lo svago sia intelligente e controllato. Stiamo dando lezioni a tutti, soprattutto a quelli che ci volevamo vedere sofferenti, pezzenti e a abbandonati a noi stessi".

"Ci hanno assegnato la bandiera nera, ma noi siamo mersi"

Secondo Spirlì: