Covid a Reggio e corsa al tampone, Falcomatà: ‘Abbiamo solo una speranza: i vaccini’

Il sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commenta la situazione attuale legata all’emergenza Covid in città.

“La situazione è preoccupante. Questa è la fila per i tamponi poco fa al drive-in di Pentimele, sembra incredibile. Eppure i dati delle ultime ore richiamano tutti noi al massimo della responsabilità. Nella nostra Città Metropolitana sono più di di 5000 le persone attualmente positive al covid. L’anno scorso, in questi giorni, erano circa 1700, ed eravamo in zona rossa. Solo ieri sono stati riscontrati quasi 600 nuovi casi, un numero enorme.

Una persona ogni 100 è positiva e se consideriamo le quarantene di parenti, amici, colleghi, compagni di scuola, praticamente ogni famiglia è toccata dai contagi. Non c’è da stupirsi nel vedere le file chilometriche ai drive in per i tamponi, che – secondo me – dovrebbero essere gratuiti e accessibili a tutti.

Ci aspettavamo un periodo natalizio diverso, da passare finalmente in serenità, con le nostre famiglie, finalmente vicini ai nostri affetti più cari. Ci aspettavamo di poter vivere quello che da troppo tempo ormai ci manca. Purtroppo non è così, e non lo sarà nelle prossime settimane. Ci aspettano giorni difficili. Siamo ancora molto lontani dallo sconfiggere la pandemia.

Abbiamo solo una speranza: i vaccini.

È dimostrato che l’aumento della campagna vaccinale riduce i ricoveri e le situazioni più gravi.

Per questo mi richiamo al senso di responsabilità che tutti noi abbiamo sempre dimostrato e vi invito a prenotare il vostro vaccino, che sia prima, seconda o terza dose. E facciamo massima attenzione, anche durante questi giorni di fine anno. Evitiamo assembramenti e luoghi affollati e cerchiamo di stare attenti anche in famiglia, usando mascherine e tenendo le distanze.

Facciamolo per noi, per i nostri cari, per gli anziani e le persone fragili che rischiano di pagare ancora un prezzo altissimo”.