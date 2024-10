Covid, San Roberto piange il giovane Gaetano: ‘Ha lottato sino alla fine’

Il Covid strappa la vita un giovane reggino. Gaetano Aglianò, uomo di 36 anni di San Roberto, ha infatti perso la sua battaglia contro il Coronavirus. Gaetano non soffriva di altre patologie e non era vaccinato: era stato trasferito all’ospedale di Catanzaro a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

“Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri, i Dipendenti e la Cittadinanza tutta del Comune di San Roberto si stringono attorno alla famiglia ed agli amici del nostro compianto concittadino Gaetano Aglianò, un giovane sanrobertese buono e gentile, generoso e solare, che ha lottato fino alla fine per sconfiggere il COVID-19.

Il suo esempio sia per noi tutti da monito per non abbassare la guardia e continuare a lottare questa pandemia, uniti affinché il suo ricordo non venga dimenticato”, il ricordo dell’amministrazione di San Roberto.