Covid, i dati sui vaccini del personale scolastico: Calabria agli ultimi posti

Vaccini al personale scolastico, c’è una crescita generale ma la Calabria rimane indietro. Il report settimanale, datato 20 agosto, sottolinea numeri in aumento: secondo l’ultimo aggiornamento la popolazione del personale scolastico non ancora vaccinata di 186.571 persone, pari al 12,82%.

Una settimana prima (13 agosto) erano ancora sopra quota 200mila: per l’esattezza 213.277 (pari al 14,5%). Una differenza di 26.706 vaccinati che comunque segna un cambiamento: nelle tre settimane precedenti (23 luglio-13 agosto) c’era stato un incremento tre volte inferiore (+8.855).

La Calabria risula tra le regioni con il tasso più basso di vaccinati per il personale scolastico. A un mese esatto dalla ripresa delle lezioni, prevista per il 20 settembre, i dati forniti oggi con il report della struttura del Commissario, Francesco Figliuolo, non sono rassicuranti. La percentuale di vaccinati si ferma al 67,17%, dato migliore solo a quello di Sicilia e Sardegna.

La Regione Calabria però, tramite l’assessorato all’Istruzione guidato dalla scienziata Sandra Savaglio, ribatte sui dati ufficiali.