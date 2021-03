Covid, due casi di variante inglese a Reggio Calabria. Lamberti: 'Nessun allarmismo'

Covid, riscontrati due casi di variante inglese a Reggio Calabria. La conferma arriva ai microfoni di CityNow direttamente da Edoardo Lamberti Castronuovo, direttore dell'istituto 'De Blasi', unico laboratorio a Reggio Calabria a poter effettuare test molecolare su tampone rino-faringeo per la ricerca di Rna del Sars-Cov2.

"Confermo che abbiamo riscontrato la variante inglese del Covid in due pazienti. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi reggini e di rientro da Milano. Fortunatamente stanno benissimo e sono entrambi asintomatici. Abbiamo deciso di eseguire il test -sottolinea Lamberti- perchè insospettiti dalla velocità di propagazione del virus".

Il direttore dell'istituto 'De Blasi' rassicura i cittadini sugli effetti della variante inglese. 'Non bisogna fare allarmismo, le varianti sono una consuetudine per ogni virus. Così come ogni organismo vivente muta per sopravvivere, il virus muta perchè cerca di sopravvivere. Il nostro istituto effettua questi test per avere risultati ancora più sicuri, sono molto importanti anche per la ricerca oltre che per le diagnosi'.