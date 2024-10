Covid, arrivano i nuovi vaccini. Chi potrà farli e quando

Il vaccino bivalente MRns è raccomandato come dose di richiamo per tutti i soggetti d’età superiore ai 12 anni

Il ministero della Salute ha fatto sapere, tramite una nuova circolare, che il vaccino bivalente MRns è raccomandato come dose di richiamo per tutti i soggetti d’età superiore ai 12 anni.

Con una nota, il ministero della Salute ha fatto sapere che “come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-Covid-19”, il vaccino bivalente a Rna messaggero è raccomandato contro il ceppo del virus SarsCoV2, e contro la variante Omicron BA.1.

Con i ragazzi tornati sui banchi, come in Alto Adige, e altri pronti a partire, c’è massima attenzione all’aumento dei contagi. Nonostante in classe non sia più obbligatoria la mascherina, e la Dad sia stata eliminata, non mancano le raccomandazioni da parte delle Istituzioni. “Si avvicina l’autunno e dobbiamo essere pronti ad affrontare il Covid-19 che rappresenta ancora una sfida. I vaccini sono una leva cruciale per proteggere i più fragili.

Tutti i Paesi e le Istituzioni internazionali devono agire in modo coordinato e deciso per sostenere le campagne anche con i vaccini aggiornati e per contrastare la disinformazione”, ha per l’appunto ricordato Roberto Speranza, ministro della Salute, nel suo intervento al vertice dei ministri della Salute Ue a Praga.

fonte: skytg24.it