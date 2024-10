Cozza: ‘Amo la Reggina, ma senza un progetto serio non andrò a vederla’

Un ritorno al passato per tentare di riavvicinarsi e far riavvicinare la gente, ma c’è chi del passato amaranto, ha fatto la storia ed invece prende le distanze da questa Reggina e da questa società, perché non particolarmente convinto del progetto e delle ambizioni. E’ Francesco Cozza, storico capitano della squadra amaranto, ospite alla trasmissione “I fatti del pallone”: “Torno al Granillo, ma non per vedere la Reggina, bensì la Vibonese, non ci vado da tempo e non ci andrò per tanto altro. Si vincevano due partite e si parlava di play off, se ne perdevano due e si parlava di salvezza, poca chiarezza negli obiettivi.

Fermo restando che secondo me il tecnico Maurizi, se gli è stata chiesta la salvezza, ha fatto un buon lavoro visto che l’ha raggiunta con due giornate di anticipo. Vedere nei play off il Francavilla ed il Monopoli e non Reggina e Catanzaro mi piange il cuore. Sono innamorato della Reggina, ma senza un progetto serio non andrò a vederla. Aspetto fatti concreti a prescindere dai cambi che sono stati effettuati, ci vogliono obiettivi. Auguro ai nuovi le migliori fortune, se ci va Belardi che ha scritto pagine importanti insieme a me alla Reggina sono contento, ma ripeto, poi bisogna trasformare il tutto in dati di fatto.