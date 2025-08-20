Ciccio Cozza: ‘Reggina la più forte, ma non sarà una passeggiata’

L’ex capitano e poi allenatore della Reggina Francesco Cozza, ha parlato degli amaranto a Gazzetta del Sud: “A mio parere la squadra allestita sembra la più forte. Conquistare la promozione diretta è sempre difficile, ma sono arrivati calciatori importanti in grado di fare la differenza. Le rivali? La Gelbison potrebbe essere la sorpresa. Nel torneo passato ha buttato via la stagione a tre giornate dalla fine, altrimenti sarebbe salita. E’ una compagine complicata da affrontare anche perchè ha una batteria di Under competitiva. Attenzione anche a Nissa e Savoia. Nonostante tutto la Reggina resta in pole position, considerando che non ci sarà la corazzata Siracusa.

Gli Under dello scorso anno della Reggina erano veramente forti. A me piace Lagonigro, portiere affidabilissimo, mentre i nuovi li conosco poco. Comunque il club ha acquistato elementi di spessore irrobustendo ogni reparto. Non ci dovrebbero essere sorprese negative, non sarà comunque una passeggiata. Aggiungo che quando si affronta la Reggina, si tende sempre a dare qualcosa in più”.