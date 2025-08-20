Reggina: Cozza su Montalto, il reparto offensivo e i senatori

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni dell’ex Francesco Cozza sulle potenzialità della Reggina. Di seguito la sua opinione su Montalto e i senatori del gruppo:

“Montalto è stato mio compagno ai tempi di Salerno. E’ uomo d’area e se non subirà grossi infortuni, guadagnerà sicuramente la doppia cifra. Ha un tiro formidabile. Può ancora dare tanto alla causa e si alternerà con Ferraro. Senza dimenticare i vari Di Grazia, Ragusa, Edera e Grillo. Non mancano le alternative e in base al modulo Trocini poi li adatterà. Anche Di Grazia ha enormi potenzialità. Adejo e Barillà sono dei veri professionisti. Nino è capitano vero, cinico negli ultimi sedici metri. Si fa trovare sempre pronto e risulterà utile anche quest’anno. Stesso discorso vale per Daniel“.