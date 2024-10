Cozza: ‘Faccio il tifo per la Reggina e per il presidente Gallo’

E’ ripartito dalla serie D, quella categoria già conosciuta sulla panchina della Reggina, diventata esaltante con la Sicula Leonzio, grazie ad una incredibile rimonta ed un campionato da record, conclusosi con la promozione della compagine bianconera. Oggi Francesco Cozza è l’allenatore dell’Altamura, squadra militante nel girone H, consegnata all’ex calciatore amaranto per guadagnare l’accesso ai play off. Una partenza lenta, come spesso gli accade, poi otto risultati utili consecutivi con sei vittorie e due pareggi, quest’ultimi maturati con i gol degli avversari oltre il novantesimo e comunque il raggiungimento della quarta posizione, in attesa del big match di domenica contro la capolista Picerno.

Approfittando del suo intervento a Radio Antenna Febea, gli è stato chiesto anche di Reggina e di questo nuovo ambizioso corso:

“Leggo, ascolto, vedo e mi fa piacere che con la nuova società sia tornato alla grande l’entusiasmo. Il presidente Gallo ha le idee chiare ed ho apprezzato molto il suo discorso in sede di presentazione, riguardo il rispetto dei ruoli e la netta divisione tra le competenze organizzative societarie e quelle sportive.

Chiaro che adesso serve tempo per riuscire a rimettere ogni cosa al suo posto, ma l’inizio è assolutamente positivo. La campagna acquisti è stata incredibile, ma dategli il tempo soprattutto a coloro che fino al momento avevano giocato poco di ritrovare condizione e minuti sulle gambe. La cosa importante è che pur arrivando dalle categorie superiori, sono quasi tutti calciatori che hanno giocato in C e vinto.

Ho apprezzato l’intervento del presidente anche sul piano delle ambizioni. La pensiamo uguale, si gioca per vincere e non per partecipare. Questo ha fatto si che la gente si sia entusiasmata, ma le dichiarazioni del massimo dirigente sono state supportate anche dai fatti, visti gli ultimi arrivi. Avere un presidente così fa piacere.

Reggina-Catanzaro sarà una bellissima partita e con una grande cornice di pubblico. I tifosi della Reggina sicuramente risponderanno all’appello, c’è fermento in città, si è tornati a parlare della squadra del cuore in ogni angolo e questo è già un grandissimo segnale. Auguro alla Reggina di vincere i play off, faccio il tifo per questo e per il presidente Gallo che ha questa ambizione.

Ringraziando la famiglia Praticò e gli altri soci per avere mantenuto il calcio a Reggio Calabria, devo anche aggiungere che finalmente dopo anni difficili e complicati, l’entusiasmo è tornato ed anche la voglia di partecipare alle vicende della Reggina da protagonisti diretti”.

