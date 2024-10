Cozza: ‘Voglio allenare. La Reggina non la vedo bene, spero si salvi’

Schietto come sempre, l’ex capitano della Reggina Francesco Cozza, ha parlato dopo la sentenza di secondo grado di un procedimento che in un primo momento lo aveva visto condannato a rimanere lontano dai campi di gioco per nove mesi. Ammenda annullata e squalifica interrotta: “Sono contento, devo ringraziare l’avvocato Di Cintio che mi ha rimesso a posto da una situazione in cui non c’entravo niente. Da ora penso solo al campo. Ho visto tante partite, ora devo trovare la soluzione migliore per fare bene. Vorrei ripartire da un progetto con una programmazione per obiettivi importanti. La Reggina? A malincuore dico che non la vedo bene. Spero si salvi altrimenti andrà a giocarsi i play out”.

Queste le dichiarazioni rilasciate al portale tuttomercatoweb.com