Crazy Ice: la pista di pattinaggio su ghiaccio a Reggio Calabria

di Federica Geria – Hai sempre sognato di pattinare sul ghiaccio durante il periodo natalizio ma la tua città non dispone di un clima sufficientemente rigido?

Non temere, a Reggio Calabria arriva Crazy Ice, la pista di pattinaggio fatta di ghiaccio vero!

A partire dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, sarà infatti aperta al pubblico in Via Marina Alta (Stazione FS Lido) la tanto attesa pista ghiacciata: per piacere o per sport potrete trascorrere ore di puro divertimento e compagnia.

Orario no stop, dalle 9:00 alle 24:00, per coinvolgere un pubblico di ogni età, e abbracciare una serie di diverse e numerose attività: feste di compleanno, scuola di pattinaggio per grandi e piccoli, aperitivi sul ghiaccio.

Ma quali sono le principali caratteristiche della pista? Grandezza 20 metri x 15 metri di larghezza, ghiaccio non sintetico, ma rigorosamente vero!

“L’obiettivo è quello di rendere il pattinaggio sul ghiaccio una nuova realtà sportiva reggina – dichiara Maurizio Sconti ai microfoni di CityNow – in futuro la pista arriverà a misurare 20 metri x 40 metri, per intenderci quanto è grande il Parco Caserta, per poi portarla alle misure regolamentari 30 metri x 60”.