Cremonese-Reggina: sarà invasione amaranto. Il dato dei biglietti venduti

Trasferta in Lombardia per la Reggina ed anche garanzia di partecipazione e presenza da parte dei tanti tifosi amaranto sparsi nel nord Italia.

La Reggina con tanti tifosi al seguito

In occasione della sfida contro la capolista Cremonese, Crisetig e compagni non saranno da soli, tutt'altro. Anche in questa circostanza non mancherà il supporto dei tifosi reggini che andranno ad occupare il settore riservato agli ospiti. La disponibilità dei tagliandi è di circa 1850, mentre ad oggi, quindi a quattro giorni dalla partita, sono già 561 i biglietti acquistati. Possibile si possa riempire l'intero settore.