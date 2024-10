Reggina: fissato l’incontro tra il presidente Luca Gallo ed il Ds Taibi

La Reggina si prepara alla prossima sfida contro la capolista Cremonese con la speranza di tornare dallo Zini con almeno un punto, pur consapevole delle difficoltà che presenta l’incontro. Mister Stellone dovrebbe avere nuovamente a disposizione diversi calciatori tra cui Menez, fermatosi nel suo momento migliore per un problema muscolare.

Leggi anche

Incontro Gallo-Taibi

Nel frattempo la società si muove su più fronti per programmare il futuro ed il punto di partenza, per ovvi motivi, dovrà essere quello della scelta tecnica. Il presidente Luca Gallo ha già annunciato un cambio di strategia per quello che sarà il nuovo progetto, che si baserà prevalentemente sui giovani, una delle condizioni che verrà discussa anche con l’allenatore amaranto nei dialoghi che si andranno a fare sulla proposta di rinnovo. Ed a tale proposito, secondo quanto avevamo anticipato, è fissato per mercoledi 30 marzo l’incontro tra il massimo dirigente ed il Ds Taibi, per discutere tra le altre cose, anche di Stellone. Il tecnico ha già esposto al dirigente palermitano esigenze tecniche, progettuali ed economiche che verranno riferite a Luca Gallo. Il confronto sarà utile per capire se esistono o meno delle distanze tra le parti e quindi le condizioni per arrivare ad un secondo confronto, che certamente sarà tra il patron e l’allenatore romano.