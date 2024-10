Criscitiello: ‘Reggio Calabria di nuovo calda per la Reggina, forse vale più del 3-0’

Il noto giornalista e conduttore televisivo Michele Criscitiello, ha scritto il suo editoriale sul sito tuttomercatoweb, facendo una lunga panoramica partendo dalla serie A fino alla C. Parlando del girone C, si è soffermato sul match che si è giocato al Granillo tra la Reggina ed il Catania:

“Ci aspettavamo un miracolo immediato da Pietro Lo Monaco, dirigente esperto e sempre sul pezzo ma, questa è la conferma, che è più difficile vincere in C che fare buoni campionati in A. Finora il Catania ha deluso, quest’anno si era ripreso alla grande ma la gara di ieri a Reggio Calabria l’ha steccata clamorosamente. Puoi perdere, certo, ma perdere senza giocare non può essere da squadra che vuole tornare in B.

Al Granillo, gli etnei neanche si sono presentati eppure ci sono tifosi e società che hanno tutto per uscire da questa categoria che non appartiene al Catania. La nota lieta è il Granillo che torna a riempirsi: di persone ed entusiasmo. La nuova proprietà ha cambiato tutto. Innanzitutto la mentalità: da casa, guardando la partita su Sportitalia, si respirava un’aria diversa e vedere Reggio Calabria di nuovo calda per la sua Reggina vale forse più del 3-0 sul campo”.

Leggi anche

Leggi anche