Reggina, tre punti con il Catania, sperando che giovedi 28 succeda qualcosa

E' la settimana in cui altri punti potrebbero arrivare senza scendere in campo

Reggina-Catania. Chi era presente al Granillo, ha goduto dello spettacolo fornito dalla squadra di Drago. Decisamente una delle partite migliori degli ultimi anni, dal punto di vista tecnico, tattico, dell’intensità. Quelle gare in cui tutti meritano il dieci in pagella e tutto viene fuori con estrema naturalezza, come la straordinaria prodezza di Strambelli. Il terzo gol è stato bellissimo.

Una vittoria che ha esaltato i circa 10.000 tifosi presenti e che sul piano strettamente numerico consente alla Reggina di guadagnare punti importanti sulle dirette concorrenti. Oggi la zona play off dista cinque lunghezze, ma tutti attendono il prossimo giovedi 28 marzo, per capire quello che succederà e quale decisione verrà presa dalla Corte Federale d’Appello, in merito al ricorso presentato dalla società amaranto sulla pesante penalizzazione.

Abbiamo già detto che, come spesso accade in queste circostanze, si chiede il massima per ottenere comunque qualcosa e come più volte ribadito dagli esperti avvocati della società che stanno portando avanti la causa, le argomentazioni più forti sono legate soprattutto all’annullamento della recidiva. Anche due punti, in questo momento, tornerebbero utilissimi a Bellomo e soci.

