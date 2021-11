Reggio, il consigliere comunale Malaspina: "Limite superato, io pronto alle dimissioni"

"Ho atteso, ho atteso in disciplinato silenzio, come mi è stato chiesto in sede di riunione dei consiglieri di opposizione, ma a quanto pare, l'unico ad attenersi alla consegna sono stato io".

Attraverso Facebook, il consigliere comunale Nicola Malaspina assicura la volontà di dimettersi, senza aspettare prima i passi della maggioranza.

"Onorare la "parola data" è questione di LEALTÀ, ma vi è anche un limite, e quando anche i pompieri si mascherano da incendiari, significa che il limite è stato superato.

Non da oggi, ma già dalla scorsa domenica, ho rappresentato la mia intenzione a rassegnare le DIMISSIONI dalla carica di consigliere comunale.

NON HO CAMBIATO IDEA, IO SONO PRONTO e sono pronto a farlo da subito e nell'unica sede corretta, davanti alla segretaria generale, senza fare alcuna conta.

"La destra o è coraggio o non è" affermava Almirante, ed io di coraggio ne ho da vendere e posso guardare tutti dritto negli occhi", conclude Malaspina.