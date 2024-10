Crisi al Comune, Klaus Davi: ‘Situazione tragicomica. Non cambierà nulla’

Crisi al Comune di Reggio Calabria, quali le vie d’uscita per centrosinistra e centrodestra ? Ne abbiamo parlato nel corso dell’ultima diretta, assieme a numerosi ospiti.

Tra questi anche il massmediologo Klaus Davi, già candidato a sindaco di Reggio Calabria. Davi ha commentato senza mezzi termini la situazione attuale che si vive in riva allo Stretto.

“La situazione è tragicomica, per come viene gestita dalla classe politica. I reggini si trovano a subire l’ennesimo attacco alla propria reputazione, in una fase peraltro decisiva, nella quale vengono destinate le risorse del Pnrr. Ci sono persone ‘borderline’ del centrosinistra dietro l’amministrazione.

Dimissioni dei consiglieri di centrodestra ? Apprezzo l’intenzione ma voglio vederle dal segretario comunale. Reggio Calabria è in balia del duopolio Falcomatà\Cannizzaro, è evidente che la cattiva gestione della città è il prodotto di questo”.