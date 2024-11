Crisi dello sport a Reggio e questione impianti: i nove candidati a sindaco ne discutono l’11 ottobre al PalaBotteghelle

Come risollevare le sorti dello sport a Reggio Calabria? Come uscire dalle ataviche problematiche che attanagliano gran parte degli impianti cittadini? Quali le iniziative immediate da adottare per rilanciare lo svolgimento dell’attività agonistica e restituire palestre, palazzetti e strutture varie alle società dilettantistiche? A queste e ad altre domande risponderanno i nove “competitors” alla poltrona di Palazzo San Giorgio sabato 11 ottobre (ore 9) quando, su iniziativa della Vis, si ritroveranno faccia a faccia al PalaBotteghelle in una sorta di “question time” sulla crisi di tutto il settore sportivo reggino. Una crisi che, specie dal punto di vista degli impianti, rischia seriamente di mettere in ginocchio tutto lo sport cittadino.Non è un caso che ad organizzare la tavola rotonda sia la Vis, società di pallacanestro che da poco più di un anno ha avuto in gestione lo storico impianto di Largo Botteghelle, ristrutturandolo, modernizzandolo e, seppur senza ancora l’agibilità definitiva, restituendolo alla città tra mille difficoltà logistiche e burocratiche.Tutti i candidati alla carica di primo cittadino hanno già dato la loro adesione. Avranno lo stesso minutaggio per rispondere ad una serie di domande, e lo faranno alla presenza dei rappresentanti delle varie federazioni sportive e delle società, tutte invitate a partecipare all’evento. an website on line click here