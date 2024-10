Reggio – Palazzo San Giorgio in bilico, parla Brunetti: ‘Non c’è crisi, siamo molto tranquilli’

Arrivano dopo oltre quattro giorni dalla sua nomina a vice sindaco del Comune di Reggio Calabria da parte del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, le prime parole di Paolo Brunetti, che a margine della conferenza stampa di questa mattina presso la sala conferenze dell’Atam in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, commenta la situazione attuale:

“Non c’è crisi, siamo molto tranquilli. Se si andrà al voto? E’ una domanda che non ha fondamento in questo momento. Siamo al lavoro dal primo istante in cui il sindaco ha deciso di nominarmi vicesindaco. La nuova squadra di governo? A breve avrete notizie ufficiali tramite una conferenza stampa”.