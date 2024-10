Cristina Parodi in Calabria: “Mentre a Bergamo piove, qui..”

"A Bergamo piove e ci sono 14 gradi. Ma io sono a Tropea". Le parole di Cristina Parodi durante la visita in Calabria

“Lo so. A Bergamo piove e ci sono 14 gradi. Ma io sono a Tropea e stamattina ho fatto il bagno”.

É questo il post pubblicato, tre giorni fa, da Cristina Parodi sul suo profilo Instagram. Una giornata di sole, come tante in Calabria, mare azzurro sullo sfondo e la bella giornalista in primo piano.

La Parodi è famosa in tutta Italia, per la sua penna così come il suo volto, oltre a fare la giornalista, infatti, Cristina è anche una scrittrice ed una conduttrice televisiva di tutto rispetto. Anche la più grande delle sorelle Parodi, insieme a numerose altre celebrità, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax nella nostra bellissima terra e, una volta conosciuta, ne è rimasta affascinata.

In questi casi, il paragone tra nord e sud non dispiace, soprattutto se si tiene conto dei vantaggi di poter andar al mare anche a metà ottobre.