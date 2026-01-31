Calabria, fiamme in un palazzo: i Vigili del fuoco salvano due persone con l’autoscala, una è ferita
L'incendio che ha interessato un appartamento situato all’interno di un edificio di tre piani. L'intero stabile è stato evacuato
31 Gennaio 2026 - 09:06 | Comunicato Stampa
Poco dopo le ore 22:00 di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti in Viale Cristoforo Colombo, nei pressi del lungomare cittadino, per un incendio che ha interessato un appartamento situato all’interno di un edificio di tre piani.
Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre operative, con il supporto dell’autoscala. A scopo precauzionale, a causa della consistente presenza di fumo, l’intero stabile è stato evacuato.
Il salvataggio dei residenti e i soccorsi
Nel corso delle operazioni di soccorso, due persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco mediante l’utilizzo dell’autoscala. Una persona ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.
Presenti sul posto anche personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza.