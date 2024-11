A Crotone la prima edizione del Bottone d’oro

Sarà presentata in conferenza stampa domenica 16 ottobre alle ore 11 presso la Fiera di Crotone, la I edizione del Premio nazionale Bottone d’oro destinato alla scoperta e alla promozione degli stilisti emergenti.

L’evento ideato dall’agenzia Delfino Blu, di Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, con la concessione dell’organizzazione Fiera, nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio calabrese impegnate nel mondo della moda.

Il riconoscimento che sarà consegnato ai vincitori è stato forgiato dalle mani sapienti e dall’arte del Maestro orafo Gerardo Sacco.

L’azienda di preziosi è stata la prima, in Italia, a ricevere la certificazione di tracciabilità Tfashion dalla Camera di commercio di Crotone, per l’attestazione dell’ideazione, lavorazione, assemblaggio e finitura dei prodotti in Italia.

Un traguardo accolto con soddisfazione dallo stesso Sacco a garanzia e a tutela degli acquisti dei clienti. E a dimostrazione della qualità e dell’etica, contro ogni tentativo di contraffazione, che costituiscono i principi ispiratori del marchio orafo.

Per tornare al premio Bottone d’oro saranno undici gli stilisti, provenienti da tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa e che concorreranno nella preparazione e realizzazione di un abito da sposa, due abiti da cerimonia e due abiti prèt a porter, previsti per le 3 categorie del concorso.

La manifestazione si svolgerà all’interno della Fiera di Crotone dalle ore 17.00, con la presenza di sei modelle che indosseranno e sfileranno con le creazioni degli aspiranti vincitori.

La partecipazione per i giovani talenti è gratuita e al primo classificato per ciascuna categoria, oltre al Bottone d’oro firmato Sacco, sarà attribuito un premio in denaro di 400 euro.

A giudicare la migliore delle creazioni sartoriali, una giuria di esperti appositamente nominata per l’occasione e presieduta dal maestro orafo crotonese. In giuria anche il vicepresidente nazionale della federazione nazionale settore moda (Fismo Confesercenti), Francesco Cannizzaro.

Per l’edizione 2017 gli organizzatori hanno già previsto lo svolgimento di preselezioni su tutto il territorio nazionale, mentre la finale si svolgerà sempre presso la Fiera di Crotone.