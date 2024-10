Crotone, Modesto: ‘Adesso basta, chiedo più rispetto. Reggina un eurogol e basta’

L’analisi amara di mister Modesto, arrabbiato dopo la sconfitta subìta al Granillo e decisa da un capolavoro di Montalto:

“La Reggina non ha mai tirato in porta e vinto con un eurogol che si vede raramente. Noi siamo stati poco incisivi sotto porta nonostante una buona manovra. Allo stesso tempo sono un pò seccato per una serie di episodi, palloni che non si trovavano nel secondo tempo, siamo in serie B. Chiedo anche più rispetto su alcuni episodi nell’area di rigore della Reggina e poi su quelle situazioni tipo l’ammonizione immediata al nostro Estevez. Nonostante la squadra amaranto avesse continuato a perdere tempo, ci sono stati solo quattro minuti di recupero, adesso mi sono stancato. Si sono difesi con nove uomini dietro la linea della palla, lanciando lungo su Folorunsho e nulla più, ma ripeto, noi dobbiamo essere più cattivi, in alcune occasioni bisogna fare un buco nella porta avversaria”.