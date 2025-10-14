‘Ndrangheta, omicidio Migrone: arrestati tre uomini ritenuti i responsabili

Il movente sarebbe legato a una vendetta personale per presunte molestie che l’imprenditore avrebbe commesso nei confronti di uno degli arrestati

Tre delle 18 persone arrestate nell’operazione antimafia condotta questa mattina dai Carabinieri di Crotone sono accusate di omicidio.

Si tratta di Giuseppe Spagnolo (56 anni), Martino Cariati (45) e Franco Cosentino (51), ritenuti responsabili dell’omicidio dell’imprenditore Francesco Migrone, avvenuto il 9 aprile 2003. Il movente, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe legato a una vendetta personale per presunte molestie che l’imprenditore avrebbe commesso nei confronti di uno degli arrestati.

Le accuse e i collegamenti con le cosche

Le altre 15 persone coinvolte nell’operazione sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, mentre per altri tre indagati è stato disposto l’obbligo di dimora.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, rappresenta la prosecuzione delle operazioni Stige e Ultimo Atto, che negli anni scorsi avevano inflitto duri colpi alle cosche di ’ndrangheta del territorio crotonese.

La consorteria coinvolta, nota come “Locale di Cirò”, avrebbe dimostrato — nonostante i numerosi arresti — una sorprendente capacità di riorganizzazione, grazie all’appoggio di veterani, nuove leve e familiari di affiliati già detenuti.

Le indagini e le attività criminali documentate

L’inchiesta si è sviluppata grazie alle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, oltre che attraverso intercettazioni, pedinamenti e attività tecniche, che hanno consentito di ricostruire una rete criminale ancora attiva tra i comuni di Crotone, Cirò, Strongoli e Cariati.

Gli investigatori hanno documentato:

estorsioni e tentativi di estorsione ai danni di imprese impegnate in lavori pubblici, incluse opere finanziate con i fondi del PNRR ;

ai danni di imprese impegnate in lavori pubblici, incluse opere finanziate con i ; richieste di denaro a esercizi commerciali, stabilimenti balneari e ristoranti , costretti a pagare il “ pizzo ” per poter lavorare;

, costretti a pagare il “ ” per poter lavorare; controllo delle aste giudiziarie , con l’obiettivo di impedire la partecipazione di imprenditori non graditi alle cosche;

, con l’obiettivo di di imprenditori non graditi alle cosche; intimidazioni e danneggiamenti nei confronti di chi si opponeva al sistema mafioso.