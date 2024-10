Crotone-Reggina, Aglietti: ‘Buona prestazione, c’è un pò di rammarico’

La Reggina impatta 1a1 sul campo del Crotone nel derby tutto calabrese. Amaranto avanti con Galabinov in chiusura di primo tempo, la formazione di Modesto pareggia i conti con Benali.

Al termine della gara, le parole di mister Aglietti, soddisfatto per quanto fatto dalla sua squadra.

“Sono contento della prestazione, abbiamo affrontato un Crotone che aveva bisogno dei tre punti. Abbiamo giocato con personalità sbagliando nell’ultimo passaggio. Quando sembrava che potessi raddoppiare, abbiamo subito il gol del pareggio, peccato. Ci prendiamo il punto e la buona prestazione ma c’è un pò di rammarico.

Non possiamo pensare di dominare su tutti i campi, ci sta venire a Crotone e soffrire. Loro pressavano e venivano a prenderci alti, in questi casi non è semplice. Abbiamo sofferto poco, il gol del pareggio è stato casuale, con un tiro passato in mezzo a tante gambe. Non guardo le prestazioni individuali, la squadra nel suo complesso ha fatto bene. Normale avere pregi e difetti, bisogna lavorare per crescere. ”

Sarà un campionato difficile, ogni settimana ci attenderà una gara durissima. Sappiamo di poter migliorare in alcuni meccanismi ma i ragazzi hanno mostrato carattere e la voglia di vincere”.