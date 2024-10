Il sindaco Falcomatà: ‘Reggina ottima squadra, società solida. Crotone ha ambizioni diverse’

Mancano ormai poche ore all’incontro che si disputerà allo Scida tra il Crotone e la Reggina. Su Gazzetta del Sud le dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: “Mi aspetto la stessa grinta in campo e identica gioia sugli spalti che, finalmente, sono tornati a riempirsi dopo i mesi difficili scanditi dalla pandemia. Sarà dunque una festa per la Calabria sportiva che, nel campionato cadetto, annovera due tra le compagini più interessanti del torneo. Il Crotone è avversario tosto, con ambizioni e velleità diverse, ma noi abbiamo un’ottima squadra, una società solida ed un mister, Alfredo Aglietti, che sta lavorando per valorizzare le moltissime qualità dei calciatori a disposizione. In ogni caso vincerà la Calabria, una terra che vuole recitare un ruolo da protagonista non solo nello sport. Ringrazio il sindaco Voce per l’invito allo stadio ad assistere al derby. Questo dimostra che si può essere divisi nel tifo, ma mai fra città calabresi”.

Leggi anche