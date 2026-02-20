CSB The Game’s Palace di Villa San Giovanni: primo torneo di biliardo ‘Memorial Mimmo Cannizzaro’

L’associazione dilettantistica CSB The Game’s Palace di Villa San Giovanni ha organizzato il primo torneo di biliardo di caratura nazionale “Memorial Mimmo Cannizzaro”, aperto a tutte le categorie iscritte alla FIBS.

Il torneo, in corso, con la partecipazione di 96 giocatori provenienti da tutte le Regioni d’Italia, sta riscuotendo un notevole successo in considerazione dell’ottima organizzazione e dell’elevata partecipazione.

In questi giorni, infatti, in città si respira l’aria dei grandi eventi sportivi in ricordo di uno sportivo quale Mimmo Cannizzaro, recentemente scomparso, un villese doc, uno sportivo che da sempre ha amato il biliardo ma vicino sempre ai valori dello sport.

Accanto a ciò, si ricorda l’alto valore umano e professionale di Mimmo Cannizzaro, valido giocatore di biliardo e persona di grandissima disponibilità verso tutti.

Nell’ambito della disciplina sportiva, Mimmo Cannizzaro è stato una colonna portante dell’associazione sportiva CSB The Game’s Palace che oggi lo ricorda nel migliore dei modi con l’evento sportivo che sicuramente diventerà un classico impegno anche per i prossimi anni.

L’Associazione sportiva egregiamente guidata dal Presidente Domenico Santoro, rappresenta una realtà consolidata sul panorama sportivo di settore in Calabria ed in tal senso la partecipazione elevata degli atleti al torneo rappresenta un vero riconoscimento della valenza dell’iniziativa.

Ai tanti partecipanti il ringraziamento per la presenza oltre che un gesto di affetto verso la famiglia Cannizzaro e il loro congiunto recentemente scomparso.

Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno garantito la buona organizzazione dell’evento che si svolge presso i locali dell’Associazione sportiva siti sul Viale Rocco Larussa 272 di Villa San Giovanni.

Il torneo è diretto dal Direttore di Gara Antonino Condemi della FIBS Calabria, in condivisione degli arbitri Ietto, Laganà e Gentile della sezione Regionale FIBS Calabria.

Auguriamo a tutti i partecipanti ed al pubblico presente un sano divertimento in ricordo dell’amico, dell’uomo e sportivo da elevatissimi valori Mimmo Cannizzaro.