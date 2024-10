CSI Basket – Il riepilogo delle ultime sfide

Cosa ci hanno detto gli ultimi incontri dei due campionati di pallacanestro CSI? Nel Free la Reghion non scappa e la Geco si unisce per una corsa a 4 al vertice. Nell’open invece, Philadelphia continua la sua corsa a suon di triple ed Evergreen vince ma non conquista i 3 punti.

E’ UN SUPER REAL GECO

La mattina ha l’oro in bocca e, nel match delle 10, il Real Geco ha conquistato una vittoria che d’oro possiede ogni sfaccettatura… per riassumerla in breve: l’imbattibile Reghion è stata sconfitta.

Partita giocata a viso aperto tra i due roster, equilibrata e piacevole, con Speranza sugli scudi da una parte e Boyd dall’altra.

Il momento clou del match corrisponde al secondo quarto, vinto dal Real Geco di 5 punti. Per la prima volta in questa stagione il team di Coach Messineo non ha avuto la forza di recuperare lo svantaggio di metà match nonostante in questi anni ci abbia abituato a rimonte straordinarie.

Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3377/

LA MEDITERRANEA SI AVVICINA ALLA VETTA

Ottima prova della Mediterranea Basket che bissa, contro la Si Può Fare, il successo della scorsa settimana.

Ancora una volta splendida prestazione del duo De Pietro-Zema che piega a suon di triple la resistenza degli avversari soprattutto nella prima frazione di gioco.

La bi-campione del Free prova, nel terzo quarto, a rientrare nel match gettando il cuore oltre l’ostacolo, senza però mai realmente impensierire la corazzata universitaria. Da annotare lo sfortunato infortunio occorso a Maurizio Genovese a circa 15 minuti di gioco dal termine, il quale ha colpito violentemente una parete della struttura gallinese, per fortuna e tra mille preoccupazioni, senza conseguenze.

Ultimo quarto che ci regala pochissime emozioni, ma è comunque festa per i ragazzi di Coach Marcianò, che, sfruttando la sconfitta della Reghion, si portano a -3 dalla vetta.

Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3378/

GRADISCA, PUO’ ESSERE IL PUNTO PLAYOFF?

Due squadre, 0 punti in classifica con l’obiettivo di portare a casa i primi 3, i neri della Gradisca contro i bianchi della Gallinese DL: partita sentitissima sin dalle prime fasi e di fondamentale importanza per accedere ai playoff di fine stagione.

Parte fortissimo la squadra di casa grazie ai “soliti noti” Perna e Zappellini, la strada si fa tutta in salita per il roster di Coach Musco.

Prova a reagire la Gallinese con la seconda su 3 triple di Cavallaro, ma prima lo stesso Zappellini, poi Tripodi P. non concedono la rimonta avversaria.

Il terzo quarto porta il nome di Pirrotta che, permette ai suoi compagni di portarsi a +9, che diventerà +12 a quattro minuti dalla fine del match.

I minuti finali si traducono in suspense: reazione rabbiosa di Andrea Catania che mette a segno gran parte dei punti del quarto quarto insieme ai canestri di Cavallaro e ai liberi di Passarino; 1 punto di distanza e 3 secondi alla fine, rimbalzo e palla sulle mani di Catalano che colpisce il ferro! È festa Gradisca!

C’è ancora il girone di ritorno da disputare, ma questi 3 punti saranno realmente decisivi per la corsa ai playoff?

Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3379/

PHILADELPHIA NE FA 33 IN PIU’

Ancora una vittoria per Philadelphia che annienta i ragazzi del Basket Pellaro.

Match mai messo in discussione sin dai primissimi bombardamenti da 3 firmati Scaffidi, Stracuzzi ai quali si aggiungono i canestri di Cuzzola e Postorino, quest’ultimo in grande spolvero a partire dal secondo quarto.

Prova ad accorciare le distanze, e ci riesce in parte, il Basket Pellaro che, guidati dalla mano calda di Arillotta, vincono il terzo quarto di incontro.

I 10 minuti finali recitano lo stesso copione del primo tempo, con Philadelphia che raddoppia i punti degli avversari.

Festa delle triple quest’oggi, ben 20 realizzate nei 40 minuti di gioco.

Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3346/

PUNTI SIA PER EVERGREEN SIA PER FORTITUDO

Importantissima vittoria di Evergreen ai danni dei pellaresi della Fortitudo, che tuttavia, poiché conquistata all’overtime, ha un sapore meno amaro per i ragazzi di capitan Russo.

Il regolamento nazionale CSI prevede che in caso di partita giunta al quarto supplementare, la squadra vincente conquisterà 2 punti, contrariamente quella sconfitta ne acquisirà uno.

Con qualche minuto di ritardo comincia il match ed i primi spunti portano la firma di Blasimme da una parte e Lombardo-Baakouk dall’altra per unprimo quarto molto equilibrato.

Nel secondo quarto entrano Alberto Gangeri e Labate, i padroni di casa accendono la luce e realizzano canestri su canestri portandosi addirittura sul +13 all’intervallo.

Torna nuovamente l’equilibrio alla ripresa del match, Evergreen non riesce più ad allungare e Fortitudo ne approfitta per rosicchiare qualche punticino portandosi a 9 lunghezze di distanza.

Ultimo quarto che ci regala in rapida successione due triple di Baakouk, Evergreen è in difficoltà ed i bianco-blu danno la netta sensazione di potere rimontare ed addirittura ribaltare il risultato e così accade grazie ai migliori marcatori pellaresi, i già citatati Baakouk e Lombardo, ma un Labate “on fire” riagguanta la parità. E’ overtime!

I minuti finali sono un monologo per i verde-scuro, Aldo Gangeri, Raffone e Trovato firmano il definitivo allungo.

Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3347/