Cultura, musica e buon cibo. Zio Fedele non smette di stupire: gli appuntamenti della settimana

'Zio Fedele' non si ferma più e, dopo una lunga serie di successi, continua la sua attenta programmazione di eventi. Ecco le iniziative per la settimana

‘Zio Fedele‘ non si ferma più e, dopo una lunga serie di successi, continua la sua attenta programmazione di eventi.

Si parte domenica, 3 marzo, con l’immancabile ‘Sunday Music Brunch‘ targato Zio Fedele. Dalle ore 12:00 alle 16:00 il bistrot di Via Zaleuco offrirà infatti a tutti gli avventori la possibilità di gustare un ricco menù di sorprese culinarie. Imperdibile anche la musica pensata per l’evento. Ospite della giornata sarà infatti Alex Perdido che allieterà il brunch dei reggini con musica funky, disco e reggae.

Leggi anche

Le sorprese di Zio Fedele però non finiscono qui, sempre per la domenica, infatti, il bistrot più amato dei reggini ha pensato di proseguire le sue attività fino a dopo cena.

Nel pomeriggio, alle ore 19:00, Zio Fedele si trasforma in un luogo di cultura, all’interno del quale verrà presentato il nuovo fumetto di Dick e Cok, i simpatici fumettisti reggini Roberto Megna e Carlo Cid Lauro.

“Space Mess” il nome del fumetto che verrà presentato da Josephine Condemi in Via Zaleuco. Un’avventura spazio – tempo che spinge a spostare il punto di vista dalla Terra all’universo, dall’alieno fuori a quello dentro di noi.

Irriverenti e scanzonati, svogliati e immaturi: adorabili facce di bronzo che esorcizzano a colpi di battute la paura di crescere e di farsi carico delle proprie responsabilità.

Dopo la presentazione del fumetto sarà possibile anche fermarsi da Zio Fedele a consumare una gustosa cena accompagnata da una bellissima caricatura personalizzata!

Non perdete l’incredibile offerta caricatura + cocktail = 10€.

Leggi anche

Zio Fedele vi aspetta per trascorrere insieme un’altra di quelle domeniche belle, quelle in famiglia.

Se vi aspettate che gli eventi terminino qui, state proprio sbagliando! Il bistrot reggino non può che accompagnarvi anche durante il Carnevale ed organizza un fantastico evento in occasione del Martedì Grasso.

“Dopo dopo festival in maschera” questo il nome dell’evento pensato da Zio Fedele per far cantare i reggini sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’appuntamento è dunque per il 5 marzo alle ore 21:30 in compagnia di Augusto Favaloro.

[custom_video numerazione=”1″ /]

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207