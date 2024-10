Apertura Curva Sud: il vicesindaco Versace ottimista ma cauto

Nel corso della trasmissione “Mezzogiorno Amaranto“, in onda su Radio-Videotouring, è intervenuto il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace sulla questione apertura Curv Sud: “C’è stata una riunione in Prefettura come sapete, con la presenza di tutti gli attori al tavolo ed è stata proficua.

E’ stato visionato il progetto che prevede i lavori di messa in sicurezza della recinzione da parte della ditta che ha preso in appalto i lavori della piscina. Nonostante due giorni di pioggia si sta proseguendo regolarmente e secondo cronoprogramma. Sono abbastanza fiducioso, il percorso di dovrebbe concludere e uso volutamente il condizionale, perchè la ditta si sta prodigando per completare i lavori entro la giornata di venerdi o al massimo sabato mattina, per poi permettere alla Commisione di fare un sopralluogo e verificare la bontà del progetto che è stato presentato. Ripeto, sono ottimista, in maniera cauta, la ditta è molto seria e speriamo di poter riconsegnare la curva ai tifosi e poi conquistare i tre punti in campo che sono fondamentali per il proseguo del campionato”.