Curva Sud: ‘Tutti a Lamezia’. Appuntamento alla tifoseria. Orario e altri dettagli

“Tutti a Lamezia! Domenica 23 marzo, in occasione della gara di campionato Sambiase–Reggina, la tifoseria sarà, ancora una volta, vicina alla maglia amaranto. Un intero popolo pronto a spingere la squadra verso la conquista di tre punti vitali per il prosieguo del campionato.

La Curva Sud dà appuntamento a tutta la tifoseria alle 13:00 in via Pasquale Cerra 5 (distributore di benzina, uscita di Lamezia Terme). Qui ci ritroveremo tutti per compattarci ed entrare insieme al D’Ippolito.

A farci visita ci saranno i fratelli di Bari, che saranno accolti come meritano. Cerchiamo di non mancare, dimostrando maturità.

Come sempre, dentro il settore raccomandiamo la solita collaborazione, seguendo le direttive dei ragazzi col megafono. Dimostriamoci ancora una volta una tifoseria determinata, pronta a questo finale di stagione che ci vede protagonisti con il nostro supporto ai ragazzi che scenderanno in campo”.