Fratelli d’Italia, Cusumano: ‘Il nostro un progetto vincente. Comune di Reggio ai titoli di coda’

‘Reggio Calabria e Messina, azioni strategiche per l’integrazione dell’area metropolitana dello Stretto’, questo il titolo dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia martedi 20 settembre nella segreteria politica dell’avv. Giovanna Cusumano, candidata al Senato della Repubblica per il partito di Giorgia Meloni.

Presenti numerosi esponenti del partito: il commissario provinciale Denis Nesci, il consigliere regionale Peppe Neri, il consigliere comunale Demetrio Marino, il sindaco di Locri Giovanni Calabrese (candidato alla Camera) e Francesco Rizzo, candidato alla Camera in Sicilia.

Secondo l’avv. Cusumano, la forza principale di Fratelli d’Italia è rappresentata da un programma chiaro e dettagliato.

“Gli ultimi sondaggi davano un trend in crescita per Fratelli d’Italia, siamo fiduciosi possa crescere ulteriormente da qui al 25 settembre. La nostra leader Giorgia Meloni non si è risparmiata, facendo un grandissimo lavoro su tutto il territorio nazionale. I 25 punti del nostro programma sono chiari e concreti, è un progetto politico credibile che può rassicurare gli italiani in questo momento di grande difficoltà e incertezza”, le parole di Cusumano.