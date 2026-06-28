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Calabria, grave incidente nella notte: un morto e due feriti – FOTO

Tragedia a Cutro, auto esce di strada e si ribalta. Un giovane perde la vita sul colpo, estratti due feriti. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

28 Giugno 2026 - 12:54 | di Redazione

incidente cutro ()

Nella notte di oggi, 28 giugno 2026, alle ore 2:45 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone è intervenuta nel comune di Cutro a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura.

incidente cutro

Per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi. All’arrivo dei soccorritori, il personale sanitario del SUEM 118 ha constatato il decesso di un giovane che viaggiava a bordo dell’autovettura. Altre due persone sono rimaste ferite e, dopo le prime cure prestate sul posto, sono state trasferite presso struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure del caso.

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la salma dalle lamiere, alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e al recupero del veicolo incidentato, successivamente rimosso mediante carro attrezzi.

incidente cutro ()

Sul posto sono intervenuti, per gli adempimenti di competenza:

  • i Carabinieri della Stazione di Isola Capo Rizzuto
  • il personale sanitario del SUEM 118
  • il Medico Legale

L’intervento dei soccorritori si è concluso nelle prime ore della mattinata, al termine delle delicate operazioni di soccorso e di ripristino delle normali condizioni di sicurezza del sito.

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Vigili del FuocoCutro Cronaca
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