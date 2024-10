Da F3 Motors ‘B the Star’, i casting per il nuovo film di Muccino

Porta la tua piccola star al suo primo “auto-provino” da F3 Motors. Potrà essere scelta da Gabriele Muccino per prendere parte al suo prossimo film “I Migliori Anni”, insieme a tante altre stelle del cinema

La concessionaria reggina del marchio leader del settore automobilistico, F3 Motors Mercedes e Smart, torna con un altro grande evento dedicato a tutti i cittadini, in particolar modo ai più piccoli.

QUANDO

Durante il weekend del 16 e 17 febbraio 2019, F3 Motors offriranno ai loro ospiti l’opportunità di vivere un grande sogno, di diventare una “stella” partecipando ai casting per il prossimo film di Gabriele Muccino, “I migliori anni“.

L’iniziativa coinvolgerà i bambini ma anche gli adulti che li accompagneranno.

Mentre i ‘piccoli’ saranno impegnati nelle loro selezioni, anche gli adulti sono invitati a mostrare il loro talento. Basta mandare un video con la vostra performance o pubblicarlo sulla vostra pagina Facebook o Instagram utilizzando l’hashtag #BtheStar.

F3 Motors ha un premio anche per i migliori fra i “grandi”!

Durante l’evento verrà presentata la Nuova Classe B di casa Mercedes. Versatile, sportiva, sicura e intelligente. Un auto adatta a tutte le esigenze.

INFO CASTING

I bambini che parteciperanno alle selezioni dovranno avere un’età compresa tra i 6 ed i 12 anni, tra cui verranno selezionati solo 2 partecipanti in tutta Italia.

Al bambino in età compresa tra 6 e 9 anni sarà data la possibilità di “vivere un giorno sul set” e lavorare, inoltre, al film come comparsa in una scena di gruppo.

Al bambino in età compresa tra i 10 ai 12 anni, invece, sarà destinata una piccola parte con delle battute da recitare.

Ai provini si potrà accedere previa iscrizione sul sito www.bthestar.it

F3 Motors Reggio Calabria aspetta voi ed i vostri piccoli attori sabato 16 e domenica 17 febbraio per un casting di tutto rispetto che potrebbe regalare loro una divertentissima esperienza sul set del prossimo fil di Muccino. Nel frattempo, sfidiamo voi a recitare meglio di loro.

Che la video challenge abbia inizio!

