Arriva anche a Reggio Calabria il “Temporary Store Mercedes Benz” targato F3 Motors. La concessionaria reggina del marchio leader del settore automobilistico si ‘sposta’ in centro per la presentazione dell’ultimo top di gamma.

F3 Motors, concessionaria Mercedes per Reggio Calabria e provincia, coinvolge ancora una volta i cittadini in un’iniziativa innovativa. Dal 22 al 28 novembre infatti sarà possibile toccare con mano la nuova Classe A e scoprire la tecnologia che la caratterizza e la contraddistingue dalle macchine che l’hanno preceduta.

Giovane e moderna, nuova Classe A diventa più tecnologica che mai, sportiva e spaziosa, rivoluzionando il design interno e l’interazione tra guidatore e vettura. È infatti il primo modello Mercedes-Benz ad essere equipaggiato con il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che segna l’inizio di una nuova era della connettività: in grado di apprendere grazie all’intelligenza artificiale, personalizzabile e adattabile, mette in collegamento in maniera inedita tra loro auto, guidatore e passeggeri.

F3 Motors vi aspetta a Piazza Camagna dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00 per toccare con mano l’ultimo modello di casa Mercedes e prendere appuntamento per un test drive.